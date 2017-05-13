10:00 13 мая 2017 0

Доброе утро! Просыпайтесь и читайте "URA.RU" Фото: Анна Майорова © URA.RU

Доброе утро! Вот и пролетела короткая рабочая неделя, но даже за три рабочих дня мы успели написать для вас много интересных текстов. А чтобы вы не пропустили самые важные из них, редакция «URA.RU» подготовила для вас подборку анонсов. Кстати, нам совсем не трудно высылать вам на почту подборку главных текстов недели каждую субботу. Для этого вам нужно просто оставить нам свой электронный адрес.

Приятного чтения:

Регионы восприняли последние губернаторские отставки, как «показательные репрессии», а не борьбу с коррупцией. Месседж правительства оказался непонят. Аналитики фонда «Петербургская политика» объяснили, что это значит и кому следует бояться на этот раз.

В последнее время во всех политических Telegram-каналах только и разговоров, что об отъезде Навального лечиться в Барселону. Мы подготовили ответы на пять вопросов о странной поездке оппозиционера в Испанию. Должен ли он был принимать помощь Кремля, сколько сторонников отвернется от оппозиционера и будет ли Навальный продолжать бороться за власть.

В третьем по величине городе Тюменской области Ишиме наводнение. В городе введен режим ЧС, идет эвакуация жителей. В Ишимском районе в зоне риска оказываются все новые и новые дома. Кроме того, оказалось, что потоп угрожает региону экологической катастрофой. Раскрываем все подробности весеннего бедствия.

Еще одной важной темой этой недели стал приговор «ловцу покемонов в храме» Руслану Соколовскому. Блогер получил 3,5 года условно. Сразу после выхода из зала суда Соколовский дал интервью, в котором рассказал, когда в следующий раз пойдет в Храм на Крови, как скоро выйдут новые ролики, что он думает о Чудновец и собирается ли за границу.

В 2018 году Югре внезапно исполнится 825 лет. Идеологи правительства Натальи Комаровой специально раскопали дату в истории, а саму историю ХМАО описали аж в девяти томах. Все это делается для того, чтобы самоидентифицировать регион и вытащить его из состава «тюменской матрешки».

Светская и «авторитетная» тусовки Екатеринбурга спорят о делах семьи сооснователя ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина. Бизнесмен отбывает срок в свердловской колонии, при этом жена Оксана его ни разу не навестила. Одни утверждают, что Куковякина не пропускает ни одной светской тусовки в Екатеринбурге. Другие говорят, что она живет с детьми в Эмиратах.

Стратегическое предприятие Югры — «Газпром Переработка» — все-таки переезжает в Санкт-Петербург. Это очень серьезно, ведь «Газпром» является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. После ухода компании доходы ХМАО резко сократятся. Кроме того, всех не согласных переезжать в северную столицу сотрудников просто уволят, а офис компании в Сургуте, в строительство которого вложено 13 млрд, рискует стать долгостроем.

Ямальские власти столкнулись с новой проблемой, связанной с сибирской язвой. Несмотря на прошлогоднюю вспышку опасного заболевания, приведшую к летальным исходам среди населения, аборигены отказываются ставить прививки от сибирской язвы. Оленеводы ведут себя, как настоящие ВИЧ-диссиденты, заявляя, что язвы не существует.