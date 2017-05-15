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15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
00:53  15 мая 2017 0

Порошенко разочарован голыми ягодицами Седюка на «Евровидении»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины: выходка Седюка не испортила нам праздникФото: пресс-служба Президента Украины

Петр Порошенко не оставил без внимания выходку местного пранкера Виталия Седюка, который во время выступления певицы Джамалы на «Евровидении-2017» снял трусы перед 200-миллионной телеаудиторией. Президент Украины назвал этот поступок плохим и разочаровывающим.

После демонстрации обнаженных ягодиц Седюк был задержан охраной конкурса и впоследствии помещен в СИЗО. Ему грозит реальный срок лишения свободы: до пяти лет, как сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это — свобода. Я считаю, что очень плохо, когда люди таким способом находят возможность самовыражаться», — приводит слова Порошенко «Федеральное агентство новостей».

Президент Украины посетовал, что десятки тысяч людей приложили сверхусилия для проведения праздника на высшем уровне, а «какая-то задница» попыталась этот праздник сорвать.

«И тут влезает одна, извините за слово, „задница“, которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я этим разочарован, но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило», — цитирует президента Украины телеканал 360.

Победителем «Евровидения-2017» стал португальский певец Сальвадор Собрал, получивший по итогам голосования жюри и зрителей 758 голосов.

Наталья Володина
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