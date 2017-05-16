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16 мая 2017
15 мая 2017
04:44  16 мая 2017 0

Названы самые невыгодные для страховщиков автомобили

Повреждения Maybach обходятся страховым компаниям в среднем в 2,4 млн рублейФото: Wikimedia

Люксовые автомобили премиум-класса — самые невыгодные для страховщиков: по ним происходят самые большие выплаты.

Так, в 2015 году по полису КАСКО больше всего получали владельцы Maybach, в 2016-м — владельцы Maserati. Средний убыток по ним был равен 2,4 миллиона рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Автомобили марки Lamborghini обходятся страховщикам в среднем в 495 тысяч рублей. По Rolls Royce выплаты чуть скромнее — 441 тысячу рублей. За повреждения автомобилей марки Bentley в среднем выплачивали по 387 тысяч рублей, за Porsche — по 205 тысяч рублей.

В прошлом году размер среднего убытка составил от 126,4 тысячи до 2,4 миллиона рублей.

Наталья Володина
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