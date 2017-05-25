Nissan отзывает десятки тысяч своих авто из России

17:52 25 мая 2017 0

У Almera есть проблемы Фото: Wikimedia Commons

Компания Nissan Motor отзывает 42 269 автомобилей Nissan Almera из России. В конструкции авто обнаружен серьезный брак.

У дефектных автомобилей заднее стекло установлено без грунтового слоя. Из-за этого оно ненадежно прилегает к кузову. В машине становится более шумно. В редких случаях стекло даже может выпасть.

Как сообщает Reuters, проблемы найдены у машин, собранных с ноября 2012-го по июнь 2015 года.