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25 мая 2017
19:33  25 мая 2017 0

McDonald’s кормит посетителей наггетсами, напичканными антибиотиками

Закрыли McDonald's на площади 1905 года. Екатеринбург, круглосуточно, фастфуд, питание, макдоналдс
У поставщика ресторана обнаружили в котлетах антибиотикиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Россельхознадзор выявил в продукции поставщика куриных наггетсов McDonald’s антибиотик фуразолидон. Всю продукцию приказано уничтожить.

Надзорное ведомство проверило компанию «Каргилл», расположенную в Тульской области, в марте 2017 года. В ходе проверки выяснилось, что в куриных котлетах «МакНаггетс» присутствует фуразолидон, пишет телеканал 360. Вещество надзорные органы также обнаружили в шести тоннах замороженного куриного филе. Еще тысяча килограммов продукции была забракована из-за патогенных микроорганизмов, в том числе и сальмонеллы.

Ревизоры отметили, что всю некачественную продукцию, вес которой превысил 18 тонн, отправили на утилизацию.

Как добавляет информагентство Nation News, компании, отвечающей за производство и поставки, теперь придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей. При этом в ближайшее время «Каргилл» пройдет дополнительную проверку.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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