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30 мая 2017
14:56  30 мая 2017 2

Задержанному за чтение стихов мальчику предрекают судьбу Шурыгиной

Мальчика полиция забрала в участок, посчитав попрошайкойФото: соцсети

Юного чтеца, которого задержали на Арбате за чтение «Гамлета», может ждать слава Дианы Шурыгиной. Как предполагают эксперты, Оскар Скавронски привлек внимание многих знаменитых людей.

Задержанный за попрошайничество на Арбате девятилетний Оскар Скавронски уже был приглашен в Кремль, где появится в постановке музыкального спектакля «Счастье». Как пишет портал «Дни.ру», в Кремль мальчика пригласила звезда «Универа» Алексей Лемар.

«Мне хочется поддержать юного артиста, чтобы он знал, что талантливые люди должны быть поддержаны обществом», — рассказал актер изданию. Он отметил, что, если захочет, юный чтец прочтет свои стихи в Кремле. Также он может встретится с такими знаменитостями, как Тамара Гвердцители, Дживан Гаспарян, Алексей Гоман. Издание не исключает, что, став звездой Интернета, мальчик может привлечь внимание телевизионщиков и редакторов программы «Пусть говорят».

В минувшую пятницу, 26 мая, московские полицейские задержали Оскара за то, что тот якобы занимался попрошайничеством на Арбате, читая «Гамлета». Отец ребенка заявил, что его супруга и сын просто гуляли по Арбату, а полицейские применили грубую силу к мальчику и увезли в участок. Скандальная история дошла до детского омбудсмена Анны Кузнецовой и президента Владимира Путина.

Нина Калинина
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