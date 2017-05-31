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31 мая 2017
30 мая 2017
11:28  31 мая 2017 0

Российская подлодка нанесла удар по ИГ в Пальмире. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли
Удары по террористам нанесли с моряФото: Pixabay
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Подводная лодка «Краснодар» Военно-морского флота России выполнила пуски крылатых ракет по объектам группировки ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Сирии.

В Минобороны РФ подчеркнули, что пуски по объектам террористов были совершены из подводного положения. Удары, как пишет «Федеральное агентство новостей», наносились по тяжелой технике и скоплению живой силы боевиков ИГИЛ в районе восточнее Пальмиры.

В пусках четырех крылатых ракет «Калибр» также участвовал фрегат «Адмирал Эссен». Все ракеты достигли цели, уточняет портал «Утро.ру».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже проинформировал президента Владимира Путина об успешных пусках ракет «Калибр» по объектам ИГИЛ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Шойгу доложил Путину о серии успешных пусков ракет „Калибр“, произведённых с подводной лодки из акватории Средиземного моря по целям ИГИЛ на территории Сирии», — цитирует Пескова «RT на русском».

Нина Калинина
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