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01 июня 2017
16:30  01 июня 2017 0

США будут выдавать визы после проверки страниц в соцсетях

Соцсети. Екатеринбург, планшет, ВКонтакте, социальные сети, apple
Если вы не укажете аккаунты, визу могут не выдатьФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Правила выдачи въездных виз в США ужесточили. Администрация президента Дональда Трампа одобрила новую анкету, которую необходимо будет заполнить соискателям.

Желающим получить визу необходимо будет предоставить в том числе данные об именах, под которыми заявители зарегистрированы в соцсетях за последние пять лет, передает «Эхо Москвы».

Помимо этого в американском консульстве консульстве могут запросить номера всех предыдущих паспортов, адреса электронной почты, телефонные номера и биографические данные за последние 15 лет, включая адреса проживания, занимаемые должности и предыдущие поездки, пишет «Национальная служба новостей». В Госдепартаменте объяснили, что это может потребоваться «для подтверждения личности или проведения более тщательной проверки вопроса национальной безопасности». Ответы на новые вопросы можно давать по желанию, однако их отсутствие может привести к тому, что рассмотрение заявки на визу будет отложено или прекращено.

Все эти требования уже были раскритикованы. Ряд экспертов полагают, что новые правила приведут к задержке получения виз, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, 1 июня стало известно, что Сенат США планирует расширить санкции против России в связи политикой Кремля в отношении Украины и Сирии. Новые меры должны ударить по российским компаниям в сфере добычи полезных ископаемых, металлургии и железных дорог.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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