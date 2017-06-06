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06 июня 2017
05 июня 2017
07:04  06 июня 2017 0

Интервью Путина телеканалу NBC посмотрели шесть миллионов американцев

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, улыбка и внимание, путин владимир
Беседа журналиста с российским лидером пользовалась успехом у зрителейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Передачу тележурналистки Мегин Келли на телеканале NBC, в которой интервью дал президент РФ Владимир Путин, посмотрели свыше шести миллионов жителей США. Таковы данные рейтингового портала Adweek.

Мегин Келли, в прошлом «звезда» телеканала Fox News, перешла на NBC и впервые представила новую воскресную программу после пятимесячного отсутствия в прямом эфире, отмечает «Утро.ру». Рейтинг передачи составил 1,2% в возрастной категории 25-54 лет. Как уточняет издание, это самый высокий рейтинг NBC c марта 2017 года, исключая спортивные передачи.

В разговоре с Мегин Келли Путин высказался на тему российско-американских отношений и ответил на обвинения в адрес России относительно вмешательства в выборы в США, подчеркнув, что эти обвинения опровергли как в Белом доме, так и в Кремле.

Во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, который модерировала Мегин Келли, Путин посоветовал представителям США выпить таблетку от истерии, передавала «Национальная служба новостей».

Татьяна Трушина
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