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18 июля 2017
Главные новости Москвы
09:46  18 июля 2017 0

Смертницы из России готовили теракт правительственных войск в Ираке

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
20 террористок из четырех стран готовили атаку в МосулеФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Военные Ирака задержали 20 террористок-смертниц из группировки ИГИЛ*, среди которых оказались россиянки. Женщины готовились к атаке на правительственные войска в Мосуле, передает Life.

Среди задержанных гражданки четырех стран — России, Германии, Турции и Канады. Женщины скрывались в подземном туннеле и были вооружены стрелковым оружием и поясами смертников. Известно, что по меньшей мере одна из них несовершеннолетняя: год назад школьница из немецкой Саксонии внезапно приняла ислам и пропала. Тогда полиция ФРГ установила, что девушка взаимодействовала с вербовщиками из ИГИЛ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что детей задержанной в Турции россиянки могут отдать родственникам. Семью подозревают в связях с террористами.

* Организация запрещена в России по решению Верховного Суда.

Семен Гринберг
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