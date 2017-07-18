Смертницы из России готовили теракт правительственных войск в Ираке

Военные Ирака задержали 20 террористок-смертниц из группировки ИГИЛ*, среди которых оказались россиянки. Женщины готовились к атаке на правительственные войска в Мосуле, передает Life.
Среди задержанных гражданки четырех стран — России, Германии, Турции и Канады. Женщины скрывались в подземном туннеле и были вооружены стрелковым оружием и поясами смертников. Известно, что по меньшей мере одна из них несовершеннолетняя: год назад школьница из немецкой Саксонии внезапно приняла ислам и пропала. Тогда полиция ФРГ установила, что девушка взаимодействовала с вербовщиками из ИГИЛ.
Ранее «URA.RU» сообщало, что детей задержанной в Турции россиянки могут отдать родственникам. Семью подозревают в связях с террористами.
* Организация запрещена в России по решению Верховного Суда.