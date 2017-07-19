Ученые нашли планету, где год проходит за 4,5 часа

21:48 19 июля 2017 2

Новая экзопланета схожа с Землей Фото: pixabay.com

Американские ученые смогли отыскать новую экзопланету с ультра-короткопериодической орбитой вокруг «красного карлика». Оборот небесного тела вокруг звезды проходит всего за 4,5 часа.

Таким образом, планета EPIC 228 813 918 b является одной из самых быстрых планет. Если средняя продолжительность человеческой жизни на Земле составляет около 79 лет, то на найденной экзопланете она могла бы равняться почти 150 000 лет, пишет «Федеральное агентство новостей».

Примечательно, что по размеру экзопланета схожа с Землей, при этом ее кора почти наполовину состоит из железа, дополняет телеканал 360.