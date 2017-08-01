06:13 01 августа 2017 0

Некоторые российские перевозчики сейчас специализируются только на чартерных перелетах Фото: Викимедиа

Чтобы решить проблему постоянных срывов чартеров на популярные курорты и в места отдыха россиян, часть рейсов могут заменить регулярным авиасообщением. Новые меры могут вступить в силу уже в 2018 году.

Как пишет газета «Известия», среди обсуждаемых мер по нормализации перевозок — усиление контроля за формированием авиакомпаниями чартерных программ полетов и их фактическим исполнением, а также повышение эффективности санкций к авиакомпаниям, срывающим своевременные вылеты.

В частности, новые системные меры будут направлены на то, чтобы не допустить создания условий для задержек и отмен рейсов, выполняющихся по заказам туроператоров. Реакция авиарегулятора и будет более жесткой, а наказание перевозчиков, допустивших сбой — неотвратимым. Кроме того, планируется доработать механизм аннулирования допусков авиакомпаний к выполнению международных чартерных рейсов.

При этом пока неясно, как будет реализовываться такая мера, как перевод рейсов из разряда чартерных в регулярные — количество назначенных регулярных перевозчиков между странами лимитировано. В Минтруда и Росавиации пока не раскрывают подробностей прорабатываемых мер.