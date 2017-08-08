Генпрокуратура и МВД совместными усилиями составят план ликвидации теневых фирм на рынке ритуальных услуг России. Соответствующее поручение ведомствам дал президент РФ Владимир Путин.
По данным контрольного управления администрации президента, теневой оборот рынка ритуальных услуг составляет порядка 120—150 миллиардов рублей в год. Силовым ведомствам предстоит провести комплексную проверку компаний, занимающихся похоронным бизнесом и разработать меры по ликвидации деятельности недобросовестных «ритуальщиков». Доклад о проделанной силовиками работе должен быть представлен главе государства не позднее 1 декабря 2017 года, сообщают «Известия».
Причиной повышенного внимания правоохранителей к похоронной сфере стало навязывание родственникам умерших дорогостоящих услуг и похоронных принадлежностей, приобрести которые предлагается без должного оформления. В ряде случаев, стоимость завышается в 10-15 раз. Во избежание накруток в будущем планируется создать гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной основе по принципу одного окна.
«В настоящий момент для проведения похорон, особенно „социальных“, требуется самостоятельно собрать документы в разных ведомствах. Это превращает тяжелое событие в бюрократический марафон. Использование системы единого окна поможет этого избежать», — рассказал «Известиям» глава общества защиты прав потребителей в сфере ритуально-похоронных услуг НКО ОО «Верум» Владимир Горелов.