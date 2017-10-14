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14 октября 2017
13 октября 2017
08:09  14 октября 2017 1

Звезда смерти сожрала пятнадцать планет, сравнимых с Землёй

Яхты, ураган, горнолыжный курорт, горы, солнце, солнечная система, солнце, солнечная система, планеты, солнечные вспышки, солнечный свет
Выводы удалось сделать благодаря анализу состава объектаФото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые обнаружили звезду, которая уничтожает планеты. Ее жертвы по своим размерам сопоставимы с Землей. Трагические события разворачиваются на расстоянии в 350 световых лет от нашей планеты.

Специалисты из Принстонского университета в США заявили, что звезда-убийца «сожрала» не менее пятнадцати планет. Такой вывод удалось сделать после проведения химического анализа её состава. Выяснилось, что в звезде находится очень много породообразующих минералов (магния, алюминия, кремния, железа, хрома и других). В то же время кислород, азот, калий и углерод присутствуют в низкой концентрации, передает телеканал 360.

Звезду назвали Кронос — в честь древнегреческого бога, который пожирал своих детей, пишет агентство Nation News. Кронос относится к разряду желтых карликов, как и Солнце. Его возраст составляет порядка 4 млрд лет.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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