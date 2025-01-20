Американский лидер Джо Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи. Среди них — его брат Джеймс, жена брата Сара, его младшая сестра Валери и ее муж Джон, а также еще один его брат Фрэнсис.
«Я использую свои полномочия в соответствии с Конституцией, чтобы помиловать Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнс и Фрэнсиса У. Байдена», — заявил Байден. Его слова приводит официальный сайт Белого дома. Он отметил, что эти помилования не следует воспринимать как признание вины.
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