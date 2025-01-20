Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байден решил помиловать своих младших братьев в последние часы своего президентства
Байден решил помиловать своих младших братьев в последние часы своего президентства Фото:

Американский лидер Джо Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи. Среди них — его брат Джеймс, жена брата Сара, его младшая сестра Валери и ее муж Джон, а также еще один его брат Фрэнсис. 

«Я использую свои полномочия в соответствии с Конституцией, чтобы помиловать Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнс и Фрэнсиса У. Байдена», — заявил Байден. Его слова приводит официальный сайт Белого дома. Он отметил, что эти помилования не следует воспринимать как признание вины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский лидер Джо Байден в последние часы президентства помиловал членов своей семьи. Среди них — его брат Джеймс, жена брата Сара, его младшая сестра Валери и ее муж Джон, а также еще один его брат Фрэнсис.  «Я использую свои полномочия в соответствии с Конституцией, чтобы помиловать Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнс и Фрэнсиса У. Байдена», — заявил Байден. Его слова приводит официальный сайт Белого дома. Он отметил, что эти помилования не следует воспринимать как признание вины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...