День студента: откуда пошел праздник и почему его называют Татьяниным днем

В России отпразднуют День студента 25 января
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День студента - веселый праздник с богатой историей, который каждый год отмечает молодежь России
День студента - веселый праздник с богатой историей, который каждый год отмечает молодежь России Фото:

День студента, известный как Татьянин день, сочетает в себе черты религиозного и светского праздника. В России его отмечали во все времена: в царские, советские и в современные. URA.RU рассказывает об истории праздника и о святой, в честь которой он получил свое название.

История Дня студента

День российского студенчества отмечают 25 января. Праздник имеет глубокие исторические корни, уходящие в XVIII век. В 1755 году Елизавета Петровна рассмотрела предложение видного государственного деятеля и мецената Ивана Шувалова о создании в Москве университета. Императрица одобрила идею — в честь этого события и учредили праздник.

Университет стал важным культурным и образовательным центром, где обучение наукам велось на русском языке. Впоследствии на его территории открыли домовую церковь святой мученицы Татианы. Это привело к тому, что святую стали считать покровительницей российских студентов.

День студента в России начали праздновать почти через сто лет после подписания приказа об учреждении Московского университета — в 1850 году. Сначала его праздновали только студенты этого вуза, а потом к традиции подключились и учащиеся других образовательных учреждений.

День студента в Москве праздновали шумно. Сначала в университетской церкви проводили молебен. На него приходили не только студенты и преподаватели, но и царские особы, в том числе Великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна. Студенты того времени верили, что если им удастся заполучить цветок из букета Елизаветы Федоровны, то на экзаменах им непременно улыбнется удача.

Потом праздничные мероприятия продолжались в светских частях университета, а к вечеру гуляния выливались на улицы города. Рестораны и кабаки в этот день работали преимущественно для студентов, наполнявших заведения до отказа. За небольшие проступки юношей в этот день не задерживали — ограничивались предупреждением и предложением о помощи.

После 1905 года размах празднования Дня студента постепенно сокращался. Гуляния становились не такими широкими, количество алкоголя старались сокращать. В советские годы отказались от церковных служб. Но многие студенты тех лет вспоминают, что дружеские посиделки в честь Дня пролетарского студенчества (так тогда называли праздник) все равно устраивали.

В 1991 году в Московском университете возобновили службы в домовой церкви святой мученицы Татианы. С тех пор День студента вновь приобрел свои исторические черты и получил более широкое распространение.

Как празднуют День студента сегодня

Сейчас в День студента молодые люди радостно поздравляют друг друга и преподавателей, устраивают концерты, готовят вкусные блюда и угощают друг друга, либо идут в кафе. Почти в каждом вузе есть добрые приметы, связанные с Днем студента. Например, студенты МГУ на удачу трут нос собаке — она вместе с пограничником в виде статуи стоит на станции метро «Площадь Революции».

Будущие архитекторы, студенты МАРХИ создали в парке 850-летия Москвы целый памятник, посвященный студентам. Он состоит из зачетки, двух башмаков и пятикопеечной монеты, которую окружают названия вузов. Чтобы успешно сдать все экзамены и зачеты, студенты бросают монетку, целясь в изображение пяти копеек или название своего вуза, а потом прикладывают бумажную зачетку к бронзовой.

25 января, проходя мимо студенческих общежитий, нужно всегда быть наготове и не пугаться громких криков «халява, приди!». Такие возгласы, в сочетании с размахиванием зачеткой в открытое окно, студенты делают, чтобы привлечь хорошие оценки и успешно сдать сессию.

Есть и менее популярные приметы. Например, по одному из поверий, на последней странице зачетки нужно нарисовать домик с трубой и идущим из нее дымом. Чем больше дыма удалось уместить на страничку, тем выше шансы на высокие баллы.

Во многих городах находятся инициативные люди, которые в Татьянин день дарят цветы всем Татьянам, встретившимся на улице. Это отличный способ сделать приятное ближним и вспомнить святую Татиану. Православные люди обычно посещают церковь и просят мученицу помочь им и их детям быть успешными в учебе.

Житие мученицы Татианы

Святая Татиана жила в третьем веке в Древнем Риме. Она выросла в семье христианина и сама стала истинно верующей христианкой. Она решила целиком и полностью посвятить себя Господу и никогда не выходить замуж. Татиана стала диаконисой — так в то время называли женщин, которые участвовали в богослужениях и наставляли прихожанок примерно так, как это делают современные диаконы.

Часть жизни святой Татианы пришлась на время правления царя Александра. Он был сыном язычника и христианки и верил во Христа, но не умел почитать его и не боролся с язычеством.

Стремления притеснять у царя также не было, так как в момент вступления на престол ему было всего 16 лет, многие решения принимал не он, а менее высокопоставленные чиновники, многие из которых добивались от христиан поклонения языческим древнеримским богам. Тех, кто отказывался, жестоко пытали и даже убивали.

Среди схваченных христиан оказалась и святая Татиана. Ее привели в языческий храм и подвергли истязаниям. Татиану были палками, но она оставалась крепка в вере. Чтобы поддержать христианку к ней явились ангелы, которые наносили невидимые удары ее мучителям.

Избивавшие святую Татиану быстро потеряли силу. Когда они, по молитвам мученицы, узрели окружавших ее ангелов, то тоже уверовали. А Татиана за ночь исцелилась ото всех травм.

Языческие чиновники не успокоились и в последующие дни вновь пытались погубить Татиану, но всякий раз ее раны зарастали, по ее молитвам разрушались статуи языческих богов и раздавались отчаянные крики попранных бесов.

Святой Татиане металлическими крюками терзали глаза, резали ее тело, из которого вместо крови текло молоко, издававшее благостный аромат и даже отдали на съедение льву. Но, вместо того, чтобы растерзать святую, дикий зверь начал тереться о ее ноги, а затем растерзал одного из высокопоставленных язычников.

Стойкость святой Татианы приводила ее мучителей в исступление. Они потеряли надежду заставить ее поклониться языческим богам и испугались, что ее пример заставит и других людей отказаться от языческой веры. Татиану решили казнить путем отсечения головы. В результате она погибла. Такая же участь ждала ее отца.

Почитание мученицы Татианы в православной церкви

25 января, в Татьянин день, мученицу Татиану вспоминают во время богослужений. В них добавляют песнопения, посвященные этой святой.

В православной среде широко распространены иконы святой Татианы. Этой святой молятся, прося о поддержке в учении, в продвижении по службе. Также ее просят о защите от злых сил. Святая Татиана помогает справиться с унынием и маловерием.

День студента в других странах

День российского студенчества или Татьянин день — не единственный существующий студенческий праздник. 17 ноября во всем мире отмечают Международный день студентов.

Этот праздник берет свое начало в 1939 году, который стал первый годом Второй мировой войны. Тогда студенты и преподаватели вышли на улицы Чехословакии, чтобы устроить демонстрацию, посвященную годовщине образования Чехословацкого государства.

Чехословакия в то время была оккупирована фашистскими войсками, которые разгромили праздничные колонны. Среди демонстрантов были пострадавшие, многие оказались арестованы и отправлены в концлагеря. Девять человек впоследствии казнили. Международный день студенчества учредили в 1941 году в память о погибших.

Также свои дни студента есть в Болгарии. Его празднуют 8 декабря. Покровителем болгарских студентов считается святой Климент Орхидский. Он жил в 9-10 веке и создал в Болгарии Орхидскую книжную школу, которую считают первым славянским университетом.

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День студента, известный как Татьянин день, сочетает в себе черты религиозного и светского праздника. В России его отмечали во все времена: в царские, советские и в современные. URA.RU рассказывает об истории праздника и о святой, в честь которой он получил свое название. История Дня студента День российского студенчества отмечают 25 января. Праздник имеет глубокие исторические корни, уходящие в XVIII век. В 1755 году Елизавета Петровна рассмотрела предложение видного государственного деятеля и мецената Ивана Шувалова о создании в Москве университета. Императрица одобрила идею — в честь этого события и учредили праздник. Университет стал важным культурным и образовательным центром, где обучение наукам велось на русском языке. Впоследствии на его территории открыли домовую церковь святой мученицы Татианы. Это привело к тому, что святую стали считать покровительницей российских студентов. День студента в России начали праздновать почти через сто лет после подписания приказа об учреждении Московского университета — в 1850 году. Сначала его праздновали только студенты этого вуза, а потом к традиции подключились и учащиеся других образовательных учреждений. День студента в Москве праздновали шумно. Сначала в университетской церкви проводили молебен. На него приходили не только студенты и преподаватели, но и царские особы, в том числе Великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна. Студенты того времени верили, что если им удастся заполучить цветок из букета Елизаветы Федоровны, то на экзаменах им непременно улыбнется удача. Потом праздничные мероприятия продолжались в светских частях университета, а к вечеру гуляния выливались на улицы города. Рестораны и кабаки в этот день работали преимущественно для студентов, наполнявших заведения до отказа. За небольшие проступки юношей в этот день не задерживали — ограничивались предупреждением и предложением о помощи. После 1905 года размах празднования Дня студента постепенно сокращался. Гуляния становились не такими широкими, количество алкоголя старались сокращать. В советские годы отказались от церковных служб. Но многие студенты тех лет вспоминают, что дружеские посиделки в честь Дня пролетарского студенчества (так тогда называли праздник) все равно устраивали. В 1991 году в Московском университете возобновили службы в домовой церкви святой мученицы Татианы. С тех пор День студента вновь приобрел свои исторические черты и получил более широкое распространение. Как празднуют День студента сегодня Сейчас в День студента молодые люди радостно поздравляют друг друга и преподавателей, устраивают концерты, готовят вкусные блюда и угощают друг друга, либо идут в кафе. Почти в каждом вузе есть добрые приметы, связанные с Днем студента. Например, студенты МГУ на удачу трут нос собаке — она вместе с пограничником в виде статуи стоит на станции метро «Площадь Революции». Будущие архитекторы, студенты МАРХИ создали в парке 850-летия Москвы целый памятник, посвященный студентам. Он состоит из зачетки, двух башмаков и пятикопеечной монеты, которую окружают названия вузов. Чтобы успешно сдать все экзамены и зачеты, студенты бросают монетку, целясь в изображение пяти копеек или название своего вуза, а потом прикладывают бумажную зачетку к бронзовой. 25 января, проходя мимо студенческих общежитий, нужно всегда быть наготове и не пугаться громких криков «халява, приди!». Такие возгласы, в сочетании с размахиванием зачеткой в открытое окно, студенты делают, чтобы привлечь хорошие оценки и успешно сдать сессию. Есть и менее популярные приметы. Например, по одному из поверий, на последней странице зачетки нужно нарисовать домик с трубой и идущим из нее дымом. Чем больше дыма удалось уместить на страничку, тем выше шансы на высокие баллы. Во многих городах находятся инициативные люди, которые в Татьянин день дарят цветы всем Татьянам, встретившимся на улице. Это отличный способ сделать приятное ближним и вспомнить святую Татиану. Православные люди обычно посещают церковь и просят мученицу помочь им и их детям быть успешными в учебе. Житие мученицы Татианы Святая Татиана жила в третьем веке в Древнем Риме. Она выросла в семье христианина и сама стала истинно верующей христианкой. Она решила целиком и полностью посвятить себя Господу и никогда не выходить замуж. Татиана стала диаконисой — так в то время называли женщин, которые участвовали в богослужениях и наставляли прихожанок примерно так, как это делают современные диаконы. Часть жизни святой Татианы пришлась на время правления царя Александра. Он был сыном язычника и христианки и верил во Христа, но не умел почитать его и не боролся с язычеством. Стремления притеснять у царя также не было, так как в момент вступления на престол ему было всего 16 лет, многие решения принимал не он, а менее высокопоставленные чиновники, многие из которых добивались от христиан поклонения языческим древнеримским богам. Тех, кто отказывался, жестоко пытали и даже убивали. Среди схваченных христиан оказалась и святая Татиана. Ее привели в языческий храм и подвергли истязаниям. Татиану были палками, но она оставалась крепка в вере. Чтобы поддержать христианку к ней явились ангелы, которые наносили невидимые удары ее мучителям. Избивавшие святую Татиану быстро потеряли силу. Когда они, по молитвам мученицы, узрели окружавших ее ангелов, то тоже уверовали. А Татиана за ночь исцелилась ото всех травм. Языческие чиновники не успокоились и в последующие дни вновь пытались погубить Татиану, но всякий раз ее раны зарастали, по ее молитвам разрушались статуи языческих богов и раздавались отчаянные крики попранных бесов. Святой Татиане металлическими крюками терзали глаза, резали ее тело, из которого вместо крови текло молоко, издававшее благостный аромат и даже отдали на съедение льву. Но, вместо того, чтобы растерзать святую, дикий зверь начал тереться о ее ноги, а затем растерзал одного из высокопоставленных язычников. Стойкость святой Татианы приводила ее мучителей в исступление. Они потеряли надежду заставить ее поклониться языческим богам и испугались, что ее пример заставит и других людей отказаться от языческой веры. Татиану решили казнить путем отсечения головы. В результате она погибла. Такая же участь ждала ее отца. Почитание мученицы Татианы в православной церкви 25 января, в Татьянин день, мученицу Татиану вспоминают во время богослужений. В них добавляют песнопения, посвященные этой святой. В православной среде широко распространены иконы святой Татианы. Этой святой молятся, прося о поддержке в учении, в продвижении по службе. Также ее просят о защите от злых сил. Святая Татиана помогает справиться с унынием и маловерием. День студента в других странах День российского студенчества или Татьянин день — не единственный существующий студенческий праздник. 17 ноября во всем мире отмечают Международный день студентов. Этот праздник берет свое начало в 1939 году, который стал первый годом Второй мировой войны. Тогда студенты и преподаватели вышли на улицы Чехословакии, чтобы устроить демонстрацию, посвященную годовщине образования Чехословацкого государства. Чехословакия в то время была оккупирована фашистскими войсками, которые разгромили праздничные колонны. Среди демонстрантов были пострадавшие, многие оказались арестованы и отправлены в концлагеря. Девять человек впоследствии казнили. Международный день студенчества учредили в 1941 году в память о погибших. Также свои дни студента есть в Болгарии. Его празднуют 8 декабря. Покровителем болгарских студентов считается святой Климент Орхидский. Он жил в 9-10 веке и создал в Болгарии Орхидскую книжную школу, которую считают первым славянским университетом.
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