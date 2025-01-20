Токио раскритиковал решение Москвы закрыть японские центры

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Япония намерена отреагировать «надлежащим образом» на решение РФ закрыть японские центры
Япония намерена отреагировать «надлежащим образом» на решение РФ закрыть японские центры Фото:

Токио раскритиковал решение Москвы о закрытии японских центров, которые оказывали техническую поддержку реформам в России, и заявил о намерении «ответить соответствующим образом». Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси.

«Одностороннее прекращение (меморандума — ред.) является недопустимым. После того, как будут сделаны необходимые подтверждения с российской стороной, правительство Японии намерено реагировать надлежащим образом», — подчеркнул Хаяси. Его слова приводит РБК. Он выразил готовность правительства к дальнейшему обсуждению ситуации после получения всех необходимых подтверждений.

На прошлой неделе было официально опубликовано распоряжение правительства России о прекращении действия меморандумов, подписанных между Россией и Японией в 2000 и 2003 годах. Эти документы регулировали создание и функционирование японских центров, которые занимались поддержкой проводимых в России реформ.

Центры содействия реформам в России были созданы в 2000 году. Они занимались проведением семинаров и лекций, подготовкой кадров для экономики РФ, предоставлением стажировок в Японии, организацией курсов японского языка и информированием общественности об экономике Японии и деятельности центров.

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Токио раскритиковал решение Москвы о закрытии японских центров, которые оказывали техническую поддержку реформам в России, и заявил о намерении «ответить соответствующим образом». Об этом заявил генеральный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси. «Одностороннее прекращение (меморандума — ред.) является недопустимым. После того, как будут сделаны необходимые подтверждения с российской стороной, правительство Японии намерено реагировать надлежащим образом», — подчеркнул Хаяси. Его слова приводит РБК. Он выразил готовность правительства к дальнейшему обсуждению ситуации после получения всех необходимых подтверждений. На прошлой неделе было официально опубликовано распоряжение правительства России о прекращении действия меморандумов, подписанных между Россией и Японией в 2000 и 2003 годах. Эти документы регулировали создание и функционирование японских центров, которые занимались поддержкой проводимых в России реформ. Центры содействия реформам в России были созданы в 2000 году. Они занимались проведением семинаров и лекций, подготовкой кадров для экономики РФ, предоставлением стажировок в Японии, организацией курсов японского языка и информированием общественности об экономике Японии и деятельности центров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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