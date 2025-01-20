На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области

Трое бывших руководителей украинских военных бригад были арестованы за халатность, которая привела к потере территорий в Харьковской области в прошлом году. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
«ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году», — говорится в telegram-канале ведомства. В сообщении также указывается, что речь идет о бывших командирах оперативно-тактической группировки «Харьков», 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона. Их действия «привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по охране государственной границы в зоне их ответственности».
По данным украинских СМИ, речь может идти о генерале Юрии Галушкине, генерале-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине. Также якобы был задержан экс-командир механизированной бригады «Анна Киевская» Дмитрий Рюмшин. После доставки в Киев им будут предъявлены обвинения в халатном отношении к службе. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.
ГБР ранее сообщало о возбуждении уголовного дела против 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск. По данным ведомства, они оставили свои позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.