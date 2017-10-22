Подозреваемый скрывался на курорте
Спецслужба Турции с ночь на 22 октября поймали в городе Анталья боевика запрещенной в России организации Исламское государство.
Экстремистом оказался гражданин Сирии, задержать его удалось в районе Енимахалле. Сейчас мужчину допрашивают следователи управления безопасности, пишет Life.ru.
Ранее «URA.RU» писало о том, что шесть жителей Урала стали жертвами нападения персонала гостиницы в Анталье. Россиян избили толпой из нескольких десятков человек. Также в сентябре этого года на популярном курорте при загадочных обстоятельствах погиб 27-летний пермяк, которого перед смертью могли пытать электрошокером.