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22 октября 2017
17:16  22 октября 2017 0

На излюбленном россиянами курорте в Турции задержали боевика

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции, анталья
Подозреваемый скрывался на курортеФото: depositphotos.com

Спецслужба Турции с ночь на 22 октября поймали в городе Анталья боевика запрещенной в России организации Исламское государство.

Экстремистом оказался гражданин Сирии, задержать его удалось в районе Енимахалле. Сейчас мужчину допрашивают следователи управления безопасности, пишет Life.ru.

Ранее «URA.RU» писало о том, что шесть жителей Урала стали жертвами нападения персонала гостиницы в Анталье. Россиян избили толпой из нескольких десятков человек. Также в сентябре этого года на популярном курорте при загадочных обстоятельствах погиб 27-летний пермяк, которого перед смертью могли пытать электрошокером.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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