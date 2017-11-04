08:49 04 ноября 2017 0

Канаду обвинили в русофобском лобби Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В российском посольстве в Канаде назвали санкции против России бессмысленными и заслуживающими осуждения. Они выгодны «русофорбскому лобби».

«Самоизоляция от одной из ведущих мировых держав… ведет канадскую внешнюю политику назад к узкому черно-белому видению мира, который не соответствует современной геополитике» говорится в Twitter дипломатического представительства. При этом подчеркивается, «противоречащим здравому смыслу»,

Кирилл Калинин, пресс-секретарь посольства РФ в Оттаве, заявил РИА «Новости», что антироссийские санкции ведут к изоляции самой Канады. Все это было сделано «в угоду русофобскому лобби», цитирует Калинина телеканал 360.

В ведомстве уточнили, что этот закон был принят спешно и при поддержке «беглого мошенника и ненавидящих Россию людей». Очевидно, имеется ввиду основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, которого российский суд приговорил к 9 годам тюремного заключения заочно, добавляют Nation News

Канада ввела санкции против 30 граждан России.19 октября в Оттаве сообщили, что аналог акта Магнитского получил королевскую санкцию и вступил в силу, напоминает RT.