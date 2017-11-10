Кадыров оценил «медвежью хватку» Путина на встрече с Трампом

23:03 10 ноября 2017 0

Кадыров назвал ответ президента России «отнюдь не вялым рукопожатием» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у президента Владимира Путина «медвежья хватка». Поводом для похвалы стало видео, на котором лидер США Дональд Трамп подходит к Путину и здоровается с ним.

«Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш президент показал медвежью хватку», — отметил Кадыров в Telegram-канале.

Встреча двух лидеров произошла на саммите стран-членов АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Также Кадыров удивился тому, как с Путиным поздоровался президент Перу Педро Пабло Кучински: «Впервые вижу, чтобы президенты давали „пять“ друг другу. Как президенты России и Перу».

«Самое крутое видео с „полей“ саммита», — заключил глава Чечни. Ранее «URA.RU» публиковало видео, на которое попали оба приветствия.