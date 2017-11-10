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10 ноября 2017
20:00  10 ноября 2017 0

Путин и Трамп обменялись рукопожатием на саммите АТЭС. ВИДЕО

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографированияФото: Официальный сайт президента РФ

В социальной сети Twitter появилось видео, как российский президент Владимир Путин пожимает руку американскому президенту Дональду Трампу. Два президента встретились на церемонии фотографирования глав государств на саммите АТЭС. Кадры опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Трамп подошел к Путину во время церемонии фотографирования в национальных костюмах, после чего они обменялись приветствиями. Для лидеров стран специально на саммит сшили плотные рубашки и пиджаки из сырого шёлка, отмечает RT.

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября прилетел во Вьетнам, на саммит лидеров государств-членов АТЭС. Секретарь американского Белого дома Сара Сандерс объявила, что официальная встреча президента США с российским коллегой в рамках саммита не состоится.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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