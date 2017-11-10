Путин и Трамп обменялись рукопожатием на саммите АТЭС. ВИДЕО

20:00 10 ноября 2017 0

Путин и Трамп поздоровались во время церемонии фотографирования Фото: Официальный сайт президента РФ

В социальной сети Twitter появилось видео, как российский президент Владимир Путин пожимает руку американскому президенту Дональду Трампу. Два президента встретились на церемонии фотографирования глав государств на саммите АТЭС. Кадры опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Трамп подошел к Путину во время церемонии фотографирования в национальных костюмах, после чего они обменялись приветствиями. Для лидеров стран специально на саммит сшили плотные рубашки и пиджаки из сырого шёлка, отмечает RT.

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября прилетел во Вьетнам, на саммит лидеров государств-членов АТЭС. Секретарь американского Белого дома Сара Сандерс объявила, что официальная встреча президента США с российским коллегой в рамках саммита не состоится.