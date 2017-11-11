Обаме, Клинтону и Бушу урежут пенсии

Конгресс США выступил с инициативой сократить размер пенсий бывшим президентам страны, а также расходы на аренду их офисов и зарплату сотрудникам. На такой шаг конгрессмены вынуждены пойти из-за дефицита госбюджета.
Как сообщает Washington Examiner, в настоящее время бывшим главам США полагается около 205 тысяч долларов в месяц. Сторонники сокращения пенсий отмечают, что экс-президенты и сами неплохо зарабатывают — к примеру, на продаже мемуаров или публичных выступлениях. А сэкономленные деньги будут весьма кстати для бюджета страны.
Государственный долг Штатов сейчас превышает 20 триллионов долларов, и предлагаемые меры должны помочь «остановить бесконтрольное расходование бюджетных денег». Об этом заявила сенатор Джони Эрнст, которая уже выдвигала подобную инициативу ранее.
В прошлом году бывший президент США Джимми Картер, помимо пенсии, получил 230 тысяч долларов, Билл Клинтон — более 700 тысяч, Джордж Буш-младший — более 800 тысяч, отмечает РИА «Новости».