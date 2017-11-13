Самолет «Ютэйр» чуть не разбился при заходе на посадку в Москве

14:59 13 ноября 2017 0

Пилоты воздушного судна нарушили схему захода на посадку Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Боинг 737 авиакомпании «Ютэйр», совершавший перелет из Грозного в Москву, чуть не разбился при посадке в аэропорту Внуково. Чтобы избежать аварии, пилоты ушли на второй круг.

Пилоты воздушного судна нарушили схему захода на посадку и скоростной режим. О проблемах экипаж узнал только тогда, когда заработал вибросигнализатор штурвала. Чтобы избежать аварии, пилоты ушли на второй круг, передает телеграм-канал Mash.

Аналогичная ситуация по данным канала произошла месяц назад. Тогда в аэропорте Внуково также у самолета компании «ЮТэйр», летевшего из Краснодара, сработал вибросигнализатор. При заходе на посадку с тревогой бортовых систем он также начал сваливаться, после чего ушел на второй круг.

Ранее в киевском аэропорту Борисполь произошло ЧП с самолетом «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800. При рулежке лайнер крылом врезался в грузовой фургон кейтеринговой компании. Никто из людей не пострадал, пассажиров пересадили в другой самолет и отправили по назначению.