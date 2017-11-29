18:23 29 ноября 2017 0

Глава ГУС Тюменской области Сергей Шустов рассказал, почему застопорилось строительство дороги в ХМАО Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Тюменской областной думы расспросили начальника Главного управления строительства региона Сергея Шустова о долгожданном автобане, который должен соединить Югру с югом региона. По его словам, с работой по программе «Сотрудничество» в сфере дорожного хозяйства возникли проблемы — исполнение программы пока составляет лишь 45%.

Вопрос о причинах низкого исполнения программы задал депутат-коммунист Иван Левченко. «По каким там объектам проблемы и в связи с чем? — поинтересовался он. — Или до конца года дорассчитаются, закроют объекты и будет исполнение больше?».

«Проблемы есть, но проблемы по ХМАО, — пояснил чиновник. — Там дорога Советский — Ловинское попадает на земельные участки охранной зоны, поэтому там работы пока приостановлены, проектная документация откорректирована и отправлена в Главгосэкспертизу на повторную экспертизу». Шустов сообщил, что ориентировочно во втором квартале проектная документация будет готова, и «по объекту, из-за которого притормозилось серьезное финансирование, это дело будет поправлено».

«Что касается Ямало-Ненецкого автономного округа, то финансирование сейчас составляет 52%, на конец года ожидаем, что будет 85%», — заверил он.

Перспективами строительства долгожданного автобана, который соединит ХМАО с Тюменской областью, поинтересовался депутат от ЛДПР Михаил Селюков.

Михаил Селюков поинтересовался перспективами строительства дороги из ХМАО в Тюменскую область Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Вопрос по дороге от Мортки на Тавду. Была информация, что правительство Югры выделяет 3,9 млрд рублей [на строительство трассы] до поселка Куминского, пусковой комплекс будет закончен, — напомнил он. — У нас все же есть понимание, что там болото. И какова все же позиция Тюменской области — продолжать по этим болотам вбухивать деньги или как-то через Свердловск обойти? То есть мы должны же соединить Урай и Междуреченский с югом Тюменской области или со Свердловском, чтобы и нефтяной Урай продуктами юга Тюменской области насытить, и с другой стороны, на регион Тавды тоже был бы заказ жителей Югры на продукты питания. Там вроде двигается, а вот с этой стороны?».

Сергей Шустов подтвердил: действительно, речь идет о нескольких миллиардах рублей, причем Югра намерена выполнять эти работы не за счет программы «Сотрудничество», «а за счет своего местного бюджета».

«Что касается остаточной части по югу Тюменской области, то остаток финансирования составляет порядка 10-11 млрд рублей, — сообщил чиновник. — Проектная документация разработана, понятно, что она немножко устарела и ее надо откорректировать.

Но пока довольно большой объем потребности в средствах, и задачи, которые стоят перед регионом в плане дорожного хозяйства, не позволяют пока активно заняться завершением строительства этого направления. Хотя понятно, что все равно это направление нужно будет заканчивать и открывать там дорогу, но пока там у нас есть альтернативный проезд, хотя там круг большой получается».

Чиновник уточнил, что вариант альтернативного проекта обхода через Свердловскую область пока не рассматривался.

Новая автомобильная трасса должна соединить ХМАО с Тюменской областью и пройти через Тюмень, поселок Нижняя Тавда, поселок Междуреченский, Урай, Нягань, Приобье, поселки Каменский и Танкуль. Пока в этом направлении в холодное время года действует проезд через зимник.