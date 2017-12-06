21:00 06 декабря 2017 0

Глава государства озвучил свое решение Владимир Андреев © URA.RU

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Среда, 6 декабря. И вот самое актуальное к этому часу:

Владимир Путин объявил об участии в выборах президента 2018. Как и предсказывало «URA.RU», это произошло в Нижнем Новгороде.

В Югре — массовое заражение смертельно опасным вирусом. Пострадавшие посещали одну больницу.

МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, однако российским спортсменам разрешено выступить под нейтральным флагом. Но чем опасны Игры под нейтральным флагом для страны? Объясняет политолог.

4 декабря исполнился ровно год с даты страшного ДТП на трассе под Ханты-Мансийском. Авария унесла 10 детских жизней. А родители до сих пор пытаются наказать виновных, но дело разваливается в суде.

Министр здравоохранения РФ жестко разберется с уральской больницей, где два дня под лестницей гнил умерший пациент. Перенести труп через дорогу из больницы в морг — оказалось невыполнимой задачей для больницы.

На Урале создали свою криптовалюту. Планы грандиозные: с ее помощью планируется вернуть технологическое первенство Свердловской области.