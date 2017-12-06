{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
21:00  06 декабря 2017 0

Путин будет участвовать в выборах 2018, смертельный вирус в Югре и уральская криптовалюта. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Глава государства озвучил свое решениеВладимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Среда, 6 декабря. И вот самое актуальное к этому часу:

Владимир Путин объявил об участии в выборах президента 2018. Как и предсказывало «URA.RU», это произошло в Нижнем Новгороде.

В Югре — массовое заражение смертельно опасным вирусом. Пострадавшие посещали одну больницу.

МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, однако российским спортсменам разрешено выступить под нейтральным флагом. Но чем опасны Игры под нейтральным флагом для страны? Объясняет политолог.

4 декабря исполнился ровно год с даты страшного ДТП на трассе под Ханты-Мансийском. Авария унесла 10 детских жизней. А родители до сих пор пытаются наказать виновных, но дело разваливается в суде.

Министр здравоохранения РФ жестко разберется с уральской больницей, где два дня под лестницей гнил умерший пациент. Перенести труп через дорогу из больницы в морг — оказалось невыполнимой задачей для больницы.

На Урале создали свою криптовалюту. Планы грандиозные: с ее помощью планируется вернуть технологическое первенство Свердловской области.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров