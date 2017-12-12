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12 декабря 2017
19:44  12 декабря 2017 0

МВД выяснило, откуда поступали звонки о минировании российских городов

Большинство звонков об угрозах взрыва поступали из СирииФОТО: propertycasualty360.com

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что большая часть ложных звонков о минировании российских городов совершалась с территории Сирии. По данным силовиков, телефонные преступники также находятся в Турции, Украине, США и Канаде.

«Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии», — цитирует представителя МВД «Федеральное агентство новостей».

Зубов уточнил, что несколько звонков поступало также из Казахстана и Узбекистана. По данным МВД России, ущерб от ложных звонков оценивается в несколько миллиардов рублей. В общей сложности за 2017 год в России возбуждено 2700 дел о лжеминировании.

Волна сообщений о лжеминировании началась в России 11 сентября. В течение осени были эвакуированы 1,4 миллиона человек, что составляет один процент населения России, напоминает «Русская планета».

Сергей Макеев
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