19:44 12 декабря 2017 0

Большинство звонков об угрозах взрыва поступали из Сирии ФОТО: propertycasualty360.com

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что большая часть ложных звонков о минировании российских городов совершалась с территории Сирии. По данным силовиков, телефонные преступники также находятся в Турции, Украине, США и Канаде.

«Основная часть звонков приходилась с мест концентрации террористов в Сирии», — цитирует представителя МВД «Федеральное агентство новостей».

Зубов уточнил, что несколько звонков поступало также из Казахстана и Узбекистана. По данным МВД России, ущерб от ложных звонков оценивается в несколько миллиардов рублей. В общей сложности за 2017 год в России возбуждено 2700 дел о лжеминировании.

Волна сообщений о лжеминировании началась в России 11 сентября. В течение осени были эвакуированы 1,4 миллиона человек, что составляет один процент населения России, напоминает «Русская планета».