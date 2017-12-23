Телеведущая Ксения Собчак станет кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива». Решение об этом было принято на сегодняшнем съезде партии, где Собчак представила свою предвыборную программу.
За Собчак проголосовали 96 делегатов съезда, против ее кандидатуры высказались семь человек, передает корреспондент «URA.RU». Перед голосованием Ксения Собчак представила свою предвыборную программу, которая называется «123 трудных шага». «Правда и свобода — вот две вещи, ради которых я иду в политику и ради которых я прошу меня поддержать», — обратилась Собчак к присутствующим.
В качестве приоритета в экономической политике она назвала благосостояние граждан России, а главным направлением внешней политики были названы «мирные и добрососедские отношения с другими странами». Она также заявила о восстановлении партнерских взаимоотношений с Евросоюзом с последующей возможностью подписания ассоциации с ЕС. По мнению Собчак, Россия, Украина и мировое сообщество должны «найти компромисс в вопросе о статусе Крыма».
Также в «123 трудных шагах» Ксения Собчак предлагает отказаться от срочной армейской службы и сделать армию полностью контрактной, выступает за снижение расходов на оборону, полицию и государственный аппарат.