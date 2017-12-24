Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерено провести проверку в связи с сообщениями о завышении стоимости услуги такси-агрегаторов. Информация о повышении цен появилась в соцсетях в преддверии новогодних каникул.
Проверку анонсировал замглавы ФАС Андрей Цариковский, пишет Nation News. Если специалисты зафиксируют одновременное увеличение цен на одинаковые суммы, то он «лично в своем управлении картелей это посмотрит», — отметил представитель ведомства.
По его словам, повышенные тарифы в данном случае могут быть оправданы чрезмерно высоким спросом. «Но если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор», — сказал Цариковский.
Ранее представители движения «За безопасность» заявили о необходимости законодательно запретить частным извозчикам, работающим с интернет-агрегаторами, называть себя таксистами, напоминает «Русская планета». Там пояснили, что онлайн-сервисы по заказу такси не контролируют водителей и техническое состояние их автомобилей.