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24 декабря 2017
23 декабря 2017
07:47  24 декабря 2017 3

Таксисты в России заламывают цены перед Новым годом

Виды Будапешта. Венгрия, такси
Перед Новым годом, уверяют россияне, такси заламывают цены на поездкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерено провести проверку в связи с сообщениями о завышении стоимости услуги такси-агрегаторов. Информация о повышении цен появилась в соцсетях в преддверии новогодних каникул.

Проверку анонсировал замглавы ФАС Андрей Цариковский, пишет Nation News. Если специалисты зафиксируют одновременное увеличение цен на одинаковые суммы, то он «лично в своем управлении картелей это посмотрит», — отметил представитель ведомства.

По его словам, повышенные тарифы в данном случае могут быть оправданы чрезмерно высоким спросом. «Но если мы докажем, что перегрузки нет, а цены у всех одинаково взлетели, это уже злоупотребление, либо предварительный сговор», — сказал Цариковский.

Ранее представители движения «За безопасность» заявили о необходимости законодательно запретить частным извозчикам, работающим с интернет-агрегаторами, называть себя таксистами, напоминает «Русская планета». Там пояснили, что онлайн-сервисы по заказу такси не контролируют водителей и техническое состояние их автомобилей.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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