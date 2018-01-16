Компания Twitter платит своим сотрудникам за просмотр личных сообщений пользователей сервиса. Об этом сообщается на сайте общественной организации Project Veritas.
В качестве доказательства приводится видео, снятое скрытой камерой. На кадрах специалисты Twitter признаются в тайном чтении переписки с помощью специальных кодов. Целью они назвали создание «виртуального профиля» пользователя, который затем продается рекламодателям, пишет «Газета.ru».
«Это жуткий Большой брат», — цитирует одного из сотрудников сервиса RT. По его словам, сообщения и твиты пользователей вычитывают и получают за это зарплату порядка 300-400 работников платформы. Как отмечает другой сотрудник компании, в базе данных Twitter есть и такие, у кого нет учетных записей в микроблоге.
Ранее Twitter отказался блокировать сомнительные сообщения мировых лидеров. Как сообщало «URA.RU», компания признала это нарушением права остальных пользователей на получение важной информации. Также «Национальная служба новостей» информировала о том, что Twitter вместе с Facebook могут попасть под британские санкции, если будут препятствовать расследованию о якобы вмешательстве России в результаты референдума по Брекситу.