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16 января 2018
Главные новости Москвы
16:10  16 января 2018 0

Сотрудникам Twitter платят за чтение приватных сообщений пользователей

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, интернет, логотип, твиттер, twitter, социальная сеть
Под прицел попали даже те, у кого нет учетной записи в TwitterФото: Анна Майорова © URA.RU

Компания Twitter платит своим сотрудникам за просмотр личных сообщений пользователей сервиса. Об этом сообщается на сайте общественной организации Project Veritas.

В качестве доказательства приводится видео, снятое скрытой камерой. На кадрах специалисты Twitter признаются в тайном чтении переписки с помощью специальных кодов. Целью они назвали создание «виртуального профиля» пользователя, который затем продается рекламодателям, пишет «Газета.ru».

«Это жуткий Большой брат», — цитирует одного из сотрудников сервиса RT. По его словам, сообщения и твиты пользователей вычитывают и получают за это зарплату порядка 300-400 работников платформы. Как отмечает другой сотрудник компании, в базе данных Twitter есть и такие, у кого нет учетных записей в микроблоге.

Ранее Twitter отказался блокировать сомнительные сообщения мировых лидеров. Как сообщало «URA.RU», компания признала это нарушением права остальных пользователей на получение важной информации. Также «Национальная служба новостей» информировала о том, что Twitter вместе с Facebook могут попасть под британские санкции, если будут препятствовать расследованию о якобы вмешательстве России в результаты референдума по Брекситу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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