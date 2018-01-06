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06 января 2018
07:17  06 января 2018 0

Администрация сети Twitter отказалась блокировать сомнительные сообщения мировых лидеров

Депутатская комиссия. Дума. Администрация. Нижневартовск., планшетник, айпад, твиттер
Руководство компании посчитало это нарушением права граждан на получение информацииФото: Александр Елизаров © URA.RU

Компания Twitter, владеющая одноименной сетью микроблогов, отказалась блокировать тексты сомнительного характера, если они были оставлены не рядовыми пользователями, а политиками мирового уровня. Строгое соблюдение правил и блокировка в этом случает нарушат право остальных пользователей на получение важной информации, отметили представители администрации сети.

«Если мы будем блокировать аккаунты мировых лидеров или удалять их сообщения, вызывающие критику, это лишит людей доступа к важной информации», — цитирует ТАСС заявление администрации Twitter. По словам представителей компании, ее задача состоит в установлении глобального диалога, а ключевую роль в этом диалоге как раз таки и играют мировые лидеры.

Отметим, поводом к такому заявлению стали жалобы, которые все чаще поступают администраторам, в том числе и на президента США Дональда Трампа: американский лидер ответил на выступление Ким Чен Ына о наличии у него «ядерной кнопки». В твите Трампа, в частности, указывалось, что такая кнопка у него тоже есть, но она «больше, мощнее и работает». Некоторые из пользователей сочли данное заявление угрозой, что противоречит правилам Twitter.

Стоит отметить, что администраторы соцсетей не всегда столь лояльны к известным политикам. Как писало «URA.RU», такие социальные сети как Facebook и Instagram ранее заблокировали аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова.

Евгений Александров
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