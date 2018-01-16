23:26 16 января 2018 0

«Национальный общественный мониторинг» начал обучение наблюдателей на выборах президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во вторник, 16 января, «Национальный общественный мониторинг» начал подготовку наблюдателей за выборами президента России, назначенными на март 2018 года. Первыми на семинар были приглашены представители региональных наблюдательных организаций и избиратели, которые будут следить за ходом дня голосования за рубежом.

В частности, слушателями стали координаторы организации «За чистые выборы», движения «Россия выбирает», объединения «Группа 32», ассоциации студентов юристов и политологов, а также россияне, которые будут вести наблюдение на избирательных участках Германии, Болгарии, Молдовы, Казахстана, Абхазии и других стран.

«В вебинаре приняли участии более 500 человек, которым предстоит в ближайшее время обучить 100 000 потенциальных наблюдателей. Формат интерактивного диалога позволяет ориентироваться на запрос аудитории — наблюдать за выборами Президента России будут как уже опытные наблюдатели, так и молодые люди, которые впервые воспользуются своим избирательным правом», — отметил координатор «Национального общественного мониторинга» Роман Коломойцев.

По словам сопредседателя движения «Россия выбирает» Елены Бабченковой, внимание участников вебинара было акцентировано на применении практических навыков работы на участках, особенностях законодательства по выборам президента и на обновленный функционал портала-агрегатора nom24.ru, с которым будут работать наблюдатели. Там заложена вся необходимая информация — методические материалы, интерактивная анкета наблюдателя, карты, новости, а также возможность оперативной связи с другими наблюдателями и экспертами.

В процессе обсуждения представители региональных организаций выразили обеспокоенность из-за применения административного ресурса в ходе избирательной компании. Как рассказала руководитель исполнительного комитета «Корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова, речь идет о давлении на студентов вузов. К слову, представители НОМ начали рейд по проблемным участкам.

Следующее обучение пройдет в конце января. Участие в нем примут наблюдатели, которые будут работать в территориальных избирательных комиссиях и в мобильных группах оперативного реагирования.