Некомпетентность — характерная черта европейских деятелей: главные заявления Пескова 16 октября

Генсек НАТО Марк Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал резкие заявления генсека о непрофессионализме военных.
Также он рассказал, обсуждал ли в ходе недавней встречи глава РФ Владимир Путин с сирийским коллегой Ахмед аш-Шараа вопрос выдачи Башара Асада. Заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.
Путин выступит на заседании форума «Российская энергетическая неделя»
Сегодня президент России Владимир Путин проводит рабочий день в Кремле, у него запланирован ряд встреч, сообщил Песков. Он также не исключил, что вечером у президента состоится международный телефонный разговор.
Кроме того, президент намерен выступить на пленарном заседании VIII Международного форума «Российская энергетическая неделя». Там российский лидер обратится к участникам мероприятия.
Приглашал ли аш-Шараа Путина посетить Сирию
На вопрос о том, приглашал ли Ахмед аш-Шараа (новый глава Сирии) Владимира Путина посетить Сирию, Песков ответил, что подобного обсуждения не было. По его словам, подобные приглашения, если и поступают, передаются исключительно по дипломатическим каналам.
Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках
Пресс-секретарь также прокомментировал резкие заявления генсека НАТО Марка Рютте в адрес российских летчиков и моряков, назвав их непрофессиональными. По словам Пескова, подобные высказывания свидетельствуют о полной неосведомленности Рютте относительно уровня подготовки российских военных специалистов. «[Рютте] ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — отметил представитель Кремля.
Песков также добавил, что некомпетентность в ряде вопросов, к сожалению, стала характерной чертой многих европейских политиков. «Сейчас такая неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей. Еще раз повторю, к большому сожалению», — подчеркнул он.
Саммит в Анкоридже — совместный успех РФ и США
Переговоры в Анкоридже следует считать совместным успехом сторон, заявил Песков, комментируя слова журналистов о том, что глава США Дональд Трамп пошел на сближение с Украиной, поскольку оказался недоволен тем, как средства массовой информации отреагировали на прошедший в Анкоридже саммит. В частности, в ряде публикаций подчеркивалось, что встреча стала дипломатической победой Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что переговоры в Анкоридже следует считать совместным успехом сторон. «Анкоридж — это совместный успех. Действительно очень позитивный, конструктивный саммит», — отметил он.
Прекратит ли Индия закупки российской нефти
На вопрос о заявлении Трампа относительно возможного прекращения Индией закупок российской нефти, Песков отметил, что российская сторона руководствуется исключительно официальными комментариями, поступающими от министерства иностранных дел Индии, а также официальными заявлениями из Дели и Пекина. По его словам, эти заявления являются открытыми и общедоступными, и именно на них опирается Москва при оценке ситуации.
Требовал ли аш-Шараа выдать Асада
По словам Пескова, в ходе недавней встречи президента России Владимира Путина с сирийским лидером Ахмед аш-Шараа вопрос о возможной выдаче Башара Асада не поднимался. «По Асаду здесь нам нечего сообщить», — заявил Песков.
Когда начнется подготовка к отопительному сезону
По поводу подготовки к предстоящему отопительному сезону Путин пока ничего не сообщал. «Пока еще нет, пока еще не рассказал», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Интерес Сирии в возобновлении работы российских патрулей
Ранее в ряде СМИ сообщалось о якобы проявленном сирийскими властями интересе к возобновлению деятельности российских патрулей, в частности на юге страны. В связи с этим возникали вопросы о возможном обсуждении данного вопроса и принятии по нему решений. Однако, как отметил Дмитрий Песков, подобных обсуждений не проводилось, и ему неизвестно, откуда появилась подобная информация.
