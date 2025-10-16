Зеленский призвал мир усилить давление на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на российского лидера Владимира Путина. По словам Зеленского, только санкции и поставки дальнобойного оружия могут повлиять на позицию Москвы. Он подчеркнул, что роль США и Европы в этом вопросе решающая.
«Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
17 октября состоится встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, где будет обсуждаться вопрос возможных поставок Украине американских ракет Tomahawk. В Кремле предупредили, что такие поставки приведут к эскалации конфликта и нанесут ущерб отношениям России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявили о серьезных рисках для глобальной безопасности в случае передачи ракет Киеву. Путин, в свою очередь, предупреждал, что поставки разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США.
