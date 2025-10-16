Зеленский призвал мир усилить давление на Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский призвал усилить давление на Путина санкциями и дальнобойным оружием
Зеленский призвал усилить давление на Путина санкциями и дальнобойным оружием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на российского лидера Владимира Путина. По словам Зеленского, только санкции и поставки дальнобойного оружия могут повлиять на позицию Москвы. Он подчеркнул, что роль США и Европы в этом вопросе решающая.

«Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

17 октября состоится встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, где будет обсуждаться вопрос возможных поставок Украине американских ракет Tomahawk. В Кремле предупредили, что такие поставки приведут к эскалации конфликта и нанесут ущерб отношениям России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявили о серьезных рисках для глобальной безопасности в случае передачи ракет Киеву. Путин, в свою очередь, предупреждал, что поставки разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество усилить давление на российского лидера Владимира Путина. По словам Зеленского, только санкции и поставки дальнобойного оружия могут повлиять на позицию Москвы. Он подчеркнул, что роль США и Европы в этом вопросе решающая. «Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. 17 октября состоится встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме, где будет обсуждаться вопрос возможных поставок Украине американских ракет Tomahawk. В Кремле предупредили, что такие поставки приведут к эскалации конфликта и нанесут ущерб отношениям России и США. Глава МИД РФ Сергей Лавров и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявили о серьезных рисках для глобальной безопасности в случае передачи ракет Киеву. Путин, в свою очередь, предупреждал, что поставки разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...