Израиль намекнул, что ХАМАС не избежит уничтожения, несмотря на перемирие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решимости добиться всех целей войны против палестинского движения ХАМАС, включая его полную ликвидацию и разоружение. Свое заявление он сделал на государственной церемонии памяти жертв теракта 7 октября 2023 года.
«Мы обязаны вернуть всех похищенных, до последнего. Сыны, отдавшие свои жизни в бою, являются краеугольными камнями, на которых построено государство Израиль. Они боролись за достижение всех целей войны, и мы достигнем всех целей войны», — заявил Нетаньяху, передает РИА Новости.
Позиция израильского премьера противоречит недавнему заявлению президента США Дональда Трампа, который 13 октября в ходе выступления в кнессете объявил о завершении конфликта в Газе. Ранее, 9 октября, американский лидер сообщал о подписании Израилем и ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана. По данным The Wall Street Journal, изначальная атака ХАМАС 7 октября 2023 года была направлена на срыв мирных переговоров между Израилем и Саудовской Аравией.
Ранее, 13 октября, президент США Дональд Трамп объявил о достигнутых договоренностях между Израилем и ХАМАС по первому этапу мирного плана, предусматривающего освобождение всех заложников и прекращение боевых действий. Переговоры проходили в Египте, и стороны заявили о готовности выполнить условия соглашения. Однако на фоне этих договоренностей премьер-министр Израиля Нетаньяху вновь подчеркнул намерение полностью ликвидировать ХАМАС.
