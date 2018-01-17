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17 января 2018
16:31  17 января 2018 0

В Сбербанке создали блокчейн-лабораторию

Изменения на ипотечном рынке недвижимости Курганской области. Курган., сбербанк россии
Банкиры сделали ставку на современные технологииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первая лаборатория по исследованиям блокчейн-технологий открылась в Сбербанке. Ее задачей станет формирование и предложение идей по развитию решений на базе блокчейна, создание прототипов продуктов, проведение пилотных проектов и реализация прикладных бизнес-решений для Группы Сбербанк.

Лаборатория будет взаимодействовать с другими лабораториями Сбербанка для поиска наиболее эффективных решений. Кроме того, планируется ее взаимодействие и с другими участниками рынка: стартапами, ассоциациями, сообществами, альянсами. В числе задач лаборатории — популяризация блокчейна и помощь в подготовке образовательных программ в этой сфере.

«Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов, — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка. Таким образом, создавая блокчейн-лабораторию, Сбербанк вносит свой вклад в будущее банковской индустрии и нашей страны».

Как рассказали «URA.RU» в пресс-служба Сбербанка, на сегодняшний день финансовая организация уже реализовала 20 пилотных проектов по внедрению блокчейн. В том числе были разработаны решения для Северстали, «МВидео», ФАС, которые уже используются на практике.

Виктор Жуков
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