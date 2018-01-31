19:16 31 января 2018 0

Каждый из арктических регионов России лоббирует свои интересы Фото: pixabay.com

Правительство России вернется к рассмотрению закона о развитии Арктики. Теперь он называется законом об опорных зонах, и рассмотреть его планируют летом. Об этом заместитель председателя Государственной Думы РФ Ольга Епифанова заявила на координационном совещании арктических секций. Законопроект будет внесен в Госдуму совместно с проектом стратегии пространственного развития страны

«Эти два закона будут определять развитие страны и регионов в ближайшие годы», — сказала Епифанова. Законопроект об опорных зонах подразумевает деление страны на несколько ключевых районов в арктической зоне. В документе также будет прописаны обязательства государства по формированию инфраструктуры в этих зонах и по предоставлению разного рода льгот и преференций.

Закон о развитии Арктики разрабатывается уже много лет. Его несколько раз откладывали, отправляли на доработки и в корне переписывали. В какой редакции предстанет документ в этот раз, пока не сообщается. Год назад он был направлен на доработку из-за серьезных претензий губернаторов. Пока не ясно — будет ли и эта редакция окончательной, поскольку новый этап «Арктической гонки» уже начался. Каждый из арктических регионов России при этом лоббирует свои интересы и лидерство.