В Москве ребенок скатился с горки прямо под колеса электрички

21:41 18 февраля 2018 1

Ребенок катался рядом с железнодорожными путями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В районе станции «Москва Рижская» электричка сбила пятилетнего мальчика, скатившегося с горки. Малыш госпитализирован.

Ребенок попал под пригородный поезд Звенигород — Царицыно. Водитель поезда успел применить экстренное торможение, однако все равно задел ребенка. Мальчика доставили в больницу на санитарном вертолете, пишет «Российская газета».

Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская уточнила, что, по предварительным данным, ребенок был в сопровождении отца, передает ТАСС. Сотрудники полиции начали проверку.