В Москве ребенок скатился с горки прямо под колеса электрички

Ребенок катался рядом с железнодорожными путями
В районе станции «Москва Рижская» электричка сбила пятилетнего мальчика, скатившегося с горки. Малыш госпитализирован.
Ребенок попал под пригородный поезд Звенигород — Царицыно. Водитель поезда успел применить экстренное торможение, однако все равно задел ребенка. Мальчика доставили в больницу на санитарном вертолете, пишет «Российская газета».
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская уточнила, что, по предварительным данным, ребенок был в сопровождении отца, передает ТАСС. Сотрудники полиции начали проверку.