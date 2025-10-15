Ведущая Муцениеце заявила, что Байден может быть рептилоидом

Актриса Агата Муцениеце заявила, что Марк Цукерберг и Джо Байден могут быть рептилоидами — инопланетными существами, скрывающимися под человеческим обликом. Об этом актриса рассказала в своем шоу.
«Говорят, что Марк Цукерберг, создатель Facebook (Запрещен в РФ), — рептилоид. В интернете есть миллиард видео, на которых он странно моргает и, не глотая, пьет воду», — рассказала Муцениеце в выпуске YouTube-шоу «Догадки Агатки», посвященном конспирологическим теориям.
Актриса также включила в список «подозрительных» Джо Байдена, она указала на то, что бывший лидер США в использовании «резиновой маски», которую он якобы снимал во время одной из поездок. Муцениеце пояснила, что рептилоиды — это «полуинопланетяне, ящерообразные существа», которые маскируются под людей.
Теория о рептилоидах получила распространение в соцсетях и регулярно обсуждается в различных YouTube-шоу. Ранее подобные заявления делали и другие медийные личности.
Ранее Агата Муцениеце призналась, что для поступления во ВГИК ей пришлось проявить хитрость. Это потребовалось после того, как помимо танца, чтения стихотворения и прозы от нее неожиданно потребовали продемонстрировать еще и вокальные данные, передает информацию издание RT.
