07:48 30 марта 2018 0

Телеведущий остался доволен организацией питания на турнире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не согласился с иностранными биатлонистами, которые раскритиковали питание на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Фото еды с турнира со словами благодарности организаторам он опубликовал в Instagram.

Комментатор показал подписчикам, как выглядел салат-бар в «Жемчужине Сибири», где проходили соревнования. «Где тут жирные салаты и майонез, каждый решит сам! Ведь рейтинг дороже правды, когда страна в лепешку расшибается, чтобы угодить сборной и иностранным гостям!» — возмутился телеведущий. Губерниев добавил, что организация питания была блестящей, а «для всего остального есть магазины». «Клянусь майонезом и рукколой», — заключил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что иностранные биатлонисты пожаловались на слишком жирную еду на этапе Кубка мира. Также спортсменам не хватило свежих овощей, которых, по их словам, в России зимой трудно достать.