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30 марта 2018
29 марта 2018
07:48  30 марта 2018 0

Губерниев вступился за тюменскую еду, которую раскритиковали иностранные биатлонисты. «Клянусь майонезом и рукколой»

Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ
Телеведущий остался доволен организацией питания на турниреФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не согласился с иностранными биатлонистами, которые раскритиковали питание на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени. Фото еды с турнира со словами благодарности организаторам он опубликовал в Instagram.

Комментатор показал подписчикам, как выглядел салат-бар в «Жемчужине Сибири», где проходили соревнования. «Где тут жирные салаты и майонез, каждый решит сам! Ведь рейтинг дороже правды, когда страна в лепешку расшибается, чтобы угодить сборной и иностранным гостям!» — возмутился телеведущий. Губерниев добавил, что организация питания была блестящей, а «для всего остального есть магазины». «Клянусь майонезом и рукколой», — заключил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что иностранные биатлонисты пожаловались на слишком жирную еду на этапе Кубка мира. Также спортсменам не хватило свежих овощей, которых, по их словам, в России зимой трудно достать.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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