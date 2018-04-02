11:17 02 апреля 2018 0

Российский триколор на здании еще висит Фото: Александр Кулаковский © URA.RU (архив)

Москва уведомила Госдеп США о закрытии офиса генконсульства РФ в Сиэтле. Об этом консул-советник Халит Айсин сообщил РИА «Новости».

Уведомление было отправлено накануне, 1 апреля. Ревизию помещения на 25-м этаже высотки в центре Сиэтла американская сторона планирует провести сегодня, 2 апреля. При этом над зданием по-прежнему развевается российский флаг. По словам российского посла в США Александра Антонова, это «принципиальная позиция», пишет «Национальная служба новостей». Айсин пояснил, что все документы и вещи из генконсульства перевезены в резиденцию генконсула. Ее американцы потребовали освободить до 24 апреля, уточняют Nation News.

Закрытие Генконсульства РФ в США стало актом солидарности с Лондоном, бездоказательно обвинившим Москву в отравлении экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Вашингтон объявил о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, напоминает «Федеральное агентство новостей».