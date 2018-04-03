Максакова готова уехать к первой жене Вороненкова в Белоруссию

12:25 03 апреля 2018 0

Мария Максакова дружит с первой тайной женой Дениса Вороненкова Фото: скриншот видео

Мария Максакова поддерживает дружеские отношения со Светланой Макеенко, первой женой своего мужа Дениса Вороненкова, убитого в прошлом году. Максакова даже готова при необходимости переехать к ней в Минск.

Уроженка Белоруссии Светлана Макеенко была первой тайной женой Вороненкова, сообщает портал «Дни.ру». Для заключения брака 30 лет назад им пришлось брать разрешение в парткоме, так как Макеенко было всего 17 лет. Этот союз продержался десять лет, но супруги договорились скрывать информацию о своей связи ради политической карьеры Дениса Вороненкова.

Последняя жена убитого экс-депутата, Мария Максакова, познакомилась со Светланой Макеенко на похоронах мужа. Они сразу же нашли общий язык. «Она потеряла мужа, а я — отца своего ребенка», — сказала Светлана о Марии. При этом Максакова считает Светлану и ее дочь своей семьей. Они даже договорились, что в случае угрозы последняя жена Вороненкова уедет в Минск вместе с маленьким сыном.

Примечательно, что Светлана и Мария не общаются со второй женой Дениса Вороненкова, которая после смерти бывшего депутата унаследовала все его имущество. Максакова пытается через суд добиться, чтобы его поделили между детьми Вороненкова. «Она не признает наследства за другими детьми, о паритете даже речи нет. Решила, что можно утереть слезы вот таким путем — с помощью многомиллионного имущества. Она его предала», — заявила оперная дива.