В Крыму после блокировки Telegram начали тестировать собственный мессенджер

11:49 15 апреля 2018 0

Мессенджер получил название «Диалог М» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Крыму началось открытое тестирование нового отечественного мессенджера. Пробную версию продукта, получившего название «Диалог М», авторы решили выпустить сразу после сообщения Роскомнадзра о блокировке Telegram.

Создатель мессенджера — госкомпания «Крымтехнологии». «Диалог М» пока доступен в базовой «комплектации»: с его помощью можно обмениваться личными сообщениями и сообщениями в группах, а также отправлять файлы, пишет ФБА «Экономика сегодня». По итогам тестирования команда разработчиков соберет и проанализирует отзывы пользователей, чтобы в дальнейшем внести изменения в работу мессенджера.

Как писало «URA.RU», ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков установил себе мессенджер ICQ взамен Telegram, который в пятницу, 13 апреля, постановил заблокировать Таганский районный суд Москвы. При этом он уточнил, что не уверен, что остановит свой выбор на этом мессенджере.