10:34 17 апреля 2018 0

Дарья Дементьева работает телеведущей в Москве Фото: Дарья Дементьева, Instagram

Победительница городского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2006» Дарья Дементьева стала ведущей телеканала «Мир», который вещает в России и странах СНГ. Об этом она сама сообщила в социальных сетях.

«Ну что, с первыми выпусками меня на телеканале „Мир“, теперь буду в эфире по России и СНГ», — написала Дементьева на своей странице в Instagram. До этого уроженка Екатеринбурга работала корреспондентом и ведущей подмосковного телеканала «360», а начинала свою журналистскую карьеру в родном городе — на телеканале «41-Домашний».

Отметим, что Дарья Дементьева получила титул первой красавицы Екатеринбурга в 2006 году, когда ей было только 16 лет. После этого она поступила на факультет журналистики МГУ и одновременно начала набираться опыта по профессии. Ее имя также было связано со скандальным уголовным делом екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина — Дементьева выступала свидетелем со стороны его защиты.