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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:19  20 апреля 2018 0

Молодой человек выиграл 15 млн долларов в моментальной лотерее

День рождения сети фитнес-центров POWERHOUSE Gym в клубе
Магазин, где продали счастливый билет, в качестве бонуса получил 30 тысяч долларовФото: Александр Кадников © URA.RU

В штате Флорида 19-летний Куинн Кофлер купил билет моментальной лотереи и выиграл 15 млн долларов. Молодой человек решил забрать выигрыш единовременным платежом.

Счастливый случай произошел в американском городе Бонита Спрингс на побережье Мексиканского залива. Молодой человек совершил покупку в магазине 7-Eleven, который от продажи выигрышного билета получит бонус размере 30 тысяч долларов, передает Life.ru. Сама лотерея была запущена 26 февраля, она включает в себя восемь призов по 15 млн долларов.

Ранее житель Барнаула стал сказочно богат. Он выиграл в «Гослото» 232 миллиона рублей. Счастливый билет он купил в киоске «Роспечать» за 2,5 тысячи рублей.

Иван Шестак
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