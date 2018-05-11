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11 мая 2018
10 мая 2018
07:31  11 мая 2018 0

Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, хакерство, компьютерная грамотность
За пользование сайтом несуществующих организаций берут деньгиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России появился новый вид интернет-мошенничества. Об этом сообщила антивирусная компания «Доктор Веб». Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам заплатить небольшой взнос для получения «социальных компенсаций».

Так, например, доверчивым гражданам обещают вернуть переплату коммунальных, страховых либо медицинских услуг. Мошенники рассылают SMS с инструкциями, в которых предлагают зайти на определенный сайт, ввести свои данные и заплатить денежный взнос за регистрацию на портале, уточняет «Русская планета».

IT-специалисты выяснили, что все эти сайты создаются по единому шаблону и принадлежат различным несуществующим организациям, пишет «Утро.ру». «Доктор Веб» призвал пользователей не доверять сомнительным ресурсам и с осторожностью переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев.

Наталья Михалева
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