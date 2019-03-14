Бандиты были сторонниками запрещенной в РФ организации «Исламское государство» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Двое бандитов, которые готовили теракт, были ликвидированы в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Уточняется, что преступники были сторонниками запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство». Операция была проведена в ночь с 13 на 14 марта сотрудниками ФСБ России.

«В ходе боеконтакта двое бандитов нейтрализованы», — приводит RT сообщение НАК. При попытке остановить подозрительно ведущий себя автомобиль правоохранители столкнулись с огнем из автомата. Более того, перед тем, как скрыться, находящиеся в автомобиле лица метнули в сторону силовиков гранату. В результате начавшейся погони двое бандитов, находящихся в автомобиле, были нейтрализованы сотрудниками ФСБ РФ.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Сургуте следственно-оперативная группа ФСБ задержала трех человек, которые, предположительно, имеют отношение к «Исламскому государству». Вся информация об операции задержания засекречена.