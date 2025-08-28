Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области

Оператор ВГТРК получил ранение в Курской области, уточнил Хинштейн
Оператор ВГТРК подорвался на мине в одном из приграничных населенных пунктов Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Журналист выжил, его госпитализировали в Курскую областную больницу.

"Во время работы в одном из населённых пунктов приграничья на мине подорвался оператор ВГТРК. Он жив, получил ранения, наши военные оказали первую помощь. Журналиста уже доставили в Курскую областную больницу. Наши врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — уточнил Хинштейн в своем telegram-канале. Телеоператор выполнял редакционное задание в зоне повышенной опасности. 

Параллельно с этим стало известно о ранении полицейского в селе Скородное Большесолдатского района. Тот получил осколочные ранения из-за атаки БПЛА. 

Врио губернатора напомнил жителям области о сложной обстановке и призвал соблюдать меры предосторожности: «В приграничных районах все еще небезопасно! Нет ничего дороже человеческой жизни», — подытожил Хинштейн.

Случаи подрывов на минах и атаки беспилотников в приграничных районах Курской области происходят регулярно: ранее сообщалось о ранении мужчины в Суджанском районе и тракториста в Льговском районе из-за взрывных устройств, а также о пострадавших после атак БПЛА. Власти региона неоднократно предупреждали о высокой опасности неразорвавшихся боеприпасов и призывали жителей к осторожности.

