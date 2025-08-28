Вице-президент ФАР: Наговицина рискует навсегда остаться на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина, вероятно, останется на вершине навсегда, сообщает вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. По его словам, операция по спуску тела невозможна из-за сложности маршрута и огромных затрат — подобные работы могут стоить сотни тысяч долларов.
«За всю историю с этой вершины не было случаев, чтобы кого-то вытащили не на своих ногах, ни живого, ни мертвого», — заявил Александр Пятницин в интервью RT. Он подчеркнул, что за историю восхождений на пик Победы на нем осталось 30-50 человек со всего мира.
Наталья Наговицына оказалась в критической ситуации после того, как 12 августа получила перелом ноги на пике Победы и не могла передвигаться самостоятельно. Спасательная операция осложнялась плохой погодой, сильным ветром и сложностью маршрута, а связь с альпинисткой пропала после 19 августа.
