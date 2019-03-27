Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Представители аэропорта принесли пассажиру извинения за произошедшее Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сотрудницу компании «Шереметьево ВИП», показавшую клиенту средний палец в ответ на вопрос, уволили из организации. Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«С учетом всех обстоятельств администрацией ООО „Шереметьево ВИП“ принято решение об увольнении сотрудника», — говорится в сообщении. Также представители аэропорта принесли пассажиру извинения за произошедшее.

Пассажир «Аэрофлота», получивший при регистрации на рейс флаер с рекламой бизнес-зала «Рублев», подумал, что он дает право на бесплатный проход в VIP-зону. Администратор на стойке ресепшен отказала ему в обслуживании и объяснила, что листок не дает права бесплатного пребывания в бизнес-зале, передает портал News.ru. Клиент ушел, но тут же вернулся обратно.

Согласно заявлению в Twitter самого пассажира, он хотел узнать, в чем заключается функциональность флаера, а сотрудница ответила демонстрацией среднего пальца. Также клиент опубликовал в соцсети фотографию работницы, показывающей неприличный жест. По словам компании аэропорта, мужчина вопреки объяснениям администратора потребовал оказать ему услуги, а сотрудница «позволила себе недопустимую эмоциональную реакцию на рабочем месте».